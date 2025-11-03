Travaux
A52/A50/A520/A8 – Infos travaux : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur les autoroutes A52 et A520 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau du noeud A8/A51 et la fermeture de tronçons d’autoroute en direction d’Aubagne, entre La Destrousse, Auriol et Aubagne. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien seront réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 3 au vendredi 7 novembre.
Autoroutes A520 et A52 en direction d’Aubagne : fermeture des autoroutes A501, A520 et A52 entre La Destrousse, Auriol et Aubagne
3 nuits, du lundi 3 au jeudi 6 novembre, de 21h à 5h : fermeture des autoroutes A501, A520 et A52 en direction d’Aubagne, entre La Destrousse, Auriol et Aubagne.
DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1) et ils pourront récupérer l’A52 à Aubagne (n°35), en direction de Toulon et Aubagne (n°7) sur l’A501 en direction de Marseille.
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 3 au vendredi 7 novembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Noeud A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 3 au vendredi 7 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51, en direction de Marseille.
DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A52Trafic ; @A8Trafic ; @A51Trafic