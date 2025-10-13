Travaux

A52/A50/A501 – Infos travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

Publié le 13 octobre 2025

Cette semaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur les autoroutes A52 et A501. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau du noeud A50/A52 et la fermeture de l’autoroute A501. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien seront réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 6h, du lundi 13 au vendredi 17 octobre.

Autoroute A501 : fermeture de l’autoroute A501 en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A501 en direction de Marseille. 

 

🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aubagne (n°35) afin de rejoindre l’autoroute A502.

Noeud A50/A52 : fermeture de la bretelle en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Marseille. 

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’autoroute A52.

Autoroute A50, en direction Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux

4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée. 

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction 2 de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A52Trafic