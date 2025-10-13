Travaux
A52/A50/A501 – Infos travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur les autoroutes A52 et A501. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau du noeud A50/A52 et la fermeture de l’autoroute A501. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien seront réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 6h, du lundi 13 au vendredi 17 octobre.
Autoroute A501 : fermeture de l’autoroute A501 en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A501 en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aubagne (n°35) afin de rejoindre l’autoroute A502.
Noeud A50/A52 : fermeture de la bretelle en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’autoroute A52.
Autoroute A50, en direction Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction 2 de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A52Trafic