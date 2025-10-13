Travaux
A51/A8 – Infos travaux et conditions de circulation
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A51. Ces opérations entraîneront la fermeture de plusieurs tronçons d’autoroute entre Sisteron et La Saulce, entre Pertuis et Cadarache ainsi que l’aire de repos de Peyruis / Les Mées. Des travaux de maintenance auront également lieu au niveau du noeud A8/A51 entraînant des modifications de circulation. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 13 au vendredi 17 octobre.
Autoroute A51, en direction de Gap
La nuit, du lundi 13 au mardi 14 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 à partir de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) incluant la gare de péage de La Saulce. Fermeture de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23), dans les deux sens de circulation.
2 nuits, du mardi 14 au jeudi 16 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 à partir de l’échangeur de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22) incluant Sisteron Nord (n°23) et la gare de péage de La Saulce. Fermeture de l’échangeur de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22), dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : En direction de Gap, la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23). Les nuits du mardi 14 au jeudi 16 octobre, les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur Sisteron Centre Vallée du Jabron (n°22) et poursuivre sur le réseau secondaire.
Noeud A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.
Autoroute A51 en direction d’Aix-en-Provence
2 nuits, du lundi 13 au mercredi 15 octobre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre Cadarache et Pertuis, incluant l’aire de repos de Joucques.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Cadarache (n°17), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Pertuis (n°15).
Echangeur de Pertuis (n°15) La nuit du mercredi 15 au jeudi 16 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de Pertuis (n°14) ou Cadarache (n°17).
Aire de repos de Peyruis / Les Mées Du lundi 13 octobre à 8h30 au vendredi 15 octobre à 15h30 : fermeture de l’aire de repos.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de repos suivante Ganagobie Ouest.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic ; @A51trafic