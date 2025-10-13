A51/A8 – Infos travaux et conditions de circulation

La nuit, du lundi 13 au mardi 14 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 à partir de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) incluant la gare de péage de La Saulce. Fermeture de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23), dans les deux sens de circulation.

2 nuits, du mardi 14 au jeudi 16 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 à partir de l’échangeur de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22) incluant Sisteron Nord (n°23) et la gare de péage de La Saulce. Fermeture de l’échangeur de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22), dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : En direction de Gap, la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23). Les nuits du mardi 14 au jeudi 16 octobre, les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur Sisteron Centre Vallée du Jabron (n°22) et poursuivre sur le réseau secondaire.