A51 – Infos travaux : vos conditions de circulation

La nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22) et de Digne Château Arnoux (n°21).



DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22) et pourront la reprendre à Digne Château Arnoux (n°21).