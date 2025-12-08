Travaux
A51 – Infos travaux : vos conditions de circulation
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51 en direction d’Aix-en-Provence. Ces opérations entraîneront des coupures d’autoroute entre Sisteron Centre (n°22) et Digne Château Arnoux (n°21) ainsi qu’entre Cadarache (n°17) et Pertuis (n°15). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 20h et 6h, du lundi 8 au vendredi 12 décembre.
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Sisteron et Aubignosc
La nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22) et de Digne Château Arnoux (n°21).
DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22) et pourront la reprendre à Digne Château Arnoux (n°21).
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Cadarache et Pertuis
La nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Cadarache (n°17) et de Pertuis (n°15).
DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Cadarache (n°17) afin de la reprendre à Pertuis (n°15).