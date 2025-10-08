A51 – Infos travaux et vos conditions de circulation

4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :