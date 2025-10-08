Travaux
A51 – Infos travaux et vos conditions de circulation
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalise des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A51. Ces opérations entraîneront la fermeture de plusieurs tronçons d’autoroute entre Sisteron et La Saulce, entre Pertuis et Cadarache ainsi que l’aire de repos de Pont Mirabeau. Des travaux de maintenance auront également lieu au niveau du nœud A8/A51 entraînant des modifications de circulation. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 6 au vendredi 10 octobre.
Autoroute A51, en direction de Gap et d’Aix-en-Provence
3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre Sisteron et La Saulce incluant la gare de péage de La Saulce.
🚧DÉVIATION :
En direction de Gap, les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23). La nuit du jeudi au vendredi 10 octobre, les conducteurs pourront quitter l’autoroute via l’échangeur Sisteron Centre Vallée du Jabron (n°22). En direction d’Aix-en-Provence, ils pourront rejoindre l’A51 via l’échangeur de Vallée du Jabron (n°22). La nuit du jeudi au vendredi 10 octobre, les conducteurs pourront la rejoindre via l’échangeur de Dignes Château Arnoux (n°21).
Autoroute A51 en direction de Gap
2 nuits, du lundi 6 au mercredi 8 octobre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre Pertuis et Cadarache.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°15), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Cadarache (n°17).
• Aire de repos de Pont Mirabeau
Du mercredi 8 octobre à 20h au vendredi 10 octobre à 9h : fermeture de l’aire de repos.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services de Manosque.
4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic ; @A51trafic