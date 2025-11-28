Travaux

A51 – Infos travaux et conditions de circulation

Publié le 28 novembre 2025

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51. Ces opérations entraîneront des coupures d’autoroute entre Forcalquier (n°19), Peyruis (n°20) et Digne Château Arnoux (n°21). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 20h et 6h, du lundi 1er au vendredi 5 décembre.

En direction de Gap et d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Forcalquier et Peyruis

2 nuits, du lundi 1er au mercredi 3 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Peyruis (n°20) et Forcalquier (n°19), en direction d’Aix-en-Provence. La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Forcalquier (n°19) et de Peyruis (n°20), en direction de Gap.

 

🚧DÉVIATION : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Peyruis (n°20) et pourront la reprendre à Forcalquier (n°19). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Forcalquier (n°19) puis la reprendre à Peyruis (n°20).

En direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Digne Château Arnoux et Peyruis

La nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château Arnoux (n°21) et de Peyruis (n°20). 

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Digne Château Arnoux (n°21) afin de la reprendre à Peyruis (n°20).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic