Travaux
A51 – Infos travaux et conditions de circulation
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51. Ces opérations entraîneront des coupures d’autoroute entre Forcalquier (n°19), Peyruis (n°20) et Digne Château Arnoux (n°21). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 20h et 6h, du lundi 1er au vendredi 5 décembre.
En direction de Gap et d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Forcalquier et Peyruis
2 nuits, du lundi 1er au mercredi 3 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Peyruis (n°20) et Forcalquier (n°19), en direction d’Aix-en-Provence. La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Forcalquier (n°19) et de Peyruis (n°20), en direction de Gap.
🚧DÉVIATION : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Peyruis (n°20) et pourront la reprendre à Forcalquier (n°19). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Forcalquier (n°19) puis la reprendre à Peyruis (n°20).
En direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Digne Château Arnoux et Peyruis
La nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château Arnoux (n°21) et de Peyruis (n°20).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Digne Château Arnoux (n°21) afin de la reprendre à Peyruis (n°20).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic