A51 – Infos travaux et conditions de circulation

2 nuits, du lundi 1er au mercredi 3 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Peyruis (n°20) et Forcalquier (n°19), en direction d’Aix-en-Provence. La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Forcalquier (n°19) et de Peyruis (n°20), en direction de Gap.

🚧DÉVIATION : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur Peyruis (n°20) et pourront la reprendre à Forcalquier (n°19). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Forcalquier (n°19) puis la reprendre à Peyruis (n°20).