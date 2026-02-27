Travaux
A51 : fermeture entre Pertuis et Manosque la nuit du 5 au 6 mars 2026
La semaine prochaine, un convoi exceptionnel transitera sur l’autoroute A51 entre Pertuis (n°15) et Manosque (n°18). Ce convoi exceptionnel nécessitera la fermeture de l’autoroute A51 dans les deux sens de circulation la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mars 2026 de 21h à 5h.
Sur l'autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
La nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Manosque (n°18) et Pertuis (n°15), incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Manosque (n°18), Cadarache (n°17) et Pertuis (n°15).
Déviation : les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Pertuis (n°15).
Sur l'autoroute A51, en direction de Gap
La nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et Manosque (n°18), incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Pertuis (n°15), Cadarache (n°17) et de Manosque (n°18).
Déviation : les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Forcalquier (n°19).