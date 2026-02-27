A51 : fermeture entre Pertuis et Manosque la nuit du 5 au 6 mars 2026

La nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Manosque (n°18) et Pertuis (n°15), incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Manosque (n°18), Cadarache (n°17) et Pertuis (n°15).

Déviation : les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Pertuis (n°15).