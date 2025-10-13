Travaux
A51 : Dernière ligne droite pour le chantier de rénovation des chaussées entre Sisteron Nord et La Saulce
Dans le cadre de son programme annuel d’entretien du patrimoine, VINCI Autoroutes rénove plus de 30 km de chaussées de l’autoroute A51 dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. D’un montant de 8,5 millions d’euros entièrement financés par VINCI Autoroutes, ce chantier consiste à rénover les différentes couches de l’autoroute entre Sisteron-Nord (n°23) et La Saulce (n°24) en direction de Gap. Ce chantier a démarré le 2 septembre et se terminera le 17 octobre 2025. Il se déroule en journée, entre 6h et 21h, du lundi au vendredi. Afin de réaliser ces opérations de la manière la moins impactante et dans de bonnes conditions de sécurité, la circulation a été temporairement basculée sur les voies opposées pendant la durée du chantier.
Les étapes de rénovation des chaussées
- ETAPE 1 Rabotage de la chaussée existante et nettoyage des voies
- ETAPE 2 Application des nouvelles couches d’enrobé et compactage entre chaque couche
- ETAPE 3 Réalisation des marquages au sol provisoires (jaune) puis définitifs (blanc).
100% des agrégats recyclés sur ce chantier !
Dans le cadre de sa politique de préservation de l’environnement, VINCI Autoroutes recycle une partie des matériaux issus du rabotage et les réintroduit dans la fabrication du nouvel enrobé. Les différentes couches de la nouvelle chaussée sont constituées jusqu’à 50% par ces granulats recyclés. Le reste des agrégats de ce chantier sera réutilisé sur d’autres chantiers de chaussées. Au total, 100% des agrégats d’enrobés seront réutilisés dans le cadre de ce chantier.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes, @A51Trafic