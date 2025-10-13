A51 : Dernière ligne droite pour le chantier de rénovation des chaussées entre Sisteron Nord et La Saulce

Dans le cadre de sa politique de préservation de l’environnement, VINCI Autoroutes recycle une partie des matériaux issus du rabotage et les réintroduit dans la fabrication du nouvel enrobé. Les différentes couches de la nouvelle chaussée sont constituées jusqu’à 50% par ces granulats recyclés. Le reste des agrégats de ce chantier sera réutilisé sur d’autres chantiers de chaussées. Au total, 100% des agrégats d’enrobés seront réutilisés dans le cadre de ce chantier.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.