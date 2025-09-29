Travaux
A51 : convoi exceptionnel, fermeture entre Pertuis et Manosque la nuit du 3 au 4 octobre
La semaine prochaine, un convoi exceptionnel transitera sur l’autoroute A51 entre Pertuis (n°15) et Manosque (n°18). Ce convoi exceptionnel nécessitera la fermeture de l’autoroute A51 dans les deux sens de circulation la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre 2025 de 21h à 5h.
Les fermetures et leurs itinéraires de déviation
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
La nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Manosque (n°18) et Pertuis (n°15), incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Manosque (n°18), Cadarache (n°17) et Pertuis (n°15).
Les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Pertuis (n°15).
Autoroute A51, en direction de Gap
La nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et Manosque (n°18), incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Pertuis (n°15), Cadarache (n°17) et de Manosque (n°18).
Les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Forcalquier (n°19).
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps rée
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic