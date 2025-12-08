Travaux
A50/A8/A51/A52 – Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône du 8 au 12 décembre
VINCI Autoroutes poursuit des travaux d’entretien sur les autoroutes A8, A50 et A501 ainsi qu’au niveau du nœud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6) ainsi que de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille. Des modifications de circulation auront également lieu au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 8 au vendredi 12 décembre.
A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 décembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
En direction de Marseille : fermeture des autoroutes A50 et A501
La nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroutes A50 au niveau de la bifurcation A50/A52 et de l’A501.
🚧DÉVIATION : En provenance de l’A50, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aubagne (n°35) ou Aubagne (n°7) s’ils sont en provenance de l’A501 afin de rejoindre Marseille.
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 décembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur la route départementale D64.
A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) : 4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 décembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Aix-Val-Saint- André (n°31).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
