A50/A8/A51/A52 : infos travaux Bouches-du-Rhône, semaine du 16 février 2026

Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule

2 nuits, du lundi 16 au mercredi 18 février, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).

Nœud A8/A51, en direction de Marseille et de Gap

4 nuits, du lundi 17 au vendredi 20 février, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille et de Gap.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.

Nœud A50/A52, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50, en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 février, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50, en direction Marseille.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aubagne (n°35), suivre la direction Gémenos par la N8 afin de récupérer l’A502 en direction de Marseille.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :