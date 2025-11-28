Travaux
A50/A8/A51 – Travaux : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes poursuit des travaux d’entretien sur l’autoroute A50 et au niveau du nœud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6) ainsi que de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 1er au vendredi 5 décembre.
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 décembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 décembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre
l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc
(n°30) sur la route départementale D64.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic