Travaux
A50/A57/A8 : Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50, A57 et A8. Ces opérations entraîneront la fermeture de l’autoroute A57 au niveau de Toulon et de Puget-Ville ainsi que des modifications de circulation au niveau de l’échangeur des Adrets (n°39) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 13 au vendredi 17 octobre.
Autoroute A57, en direction du Cannet-des-Maures et l’autoroute A8 : fermeture de l’autoroute entre Puget-Ville et Le Cannet-des-Maures
3 nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre l’échangeur de Puget-Ville (n°10) et la bifurcation A57/A8 au niveau du Cannet-des-Maures.
🚧DÉVIATION : En provenance de Toulon, les conducteurs devront obliagtoirement quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Puget-Ville (n°10) ou l’échangeur de Carnoules (n°11) pour la nuit du jeudi 16 au vendredi 7 octobre. En direction de Nice, les conducteurs pourront récupérer l’A8 par l’échangeur du Muy (n°36) et celui de Brignoles (n°35) en direction d’Aix-en-Provence.
Autoroute A57, en direction de Toulon : fermeture de l’autoroute entre Le Cannet-des- Maures et Puget-Ville
La nuit du jeudi 16 au vendredi 17 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre la bifurcation A57/A8 au niveau du Cannet-des-Maures et Puget-Ville incluant l’échangeur de Carnoules (n°11).
🚧DÉVIATION : En provenance de Nice, les conducteurs devront obliagtoirement quitter l’autoroute A8 via l’échangeur du Muy (n°36). En provenance d’Aix-en-Provence les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Brignoles (n°35). Ils pourront récupérer l’autoroute A57 en empruntant l’échangeur de Puget-Ville (n°10).
Autoroute A8, en direction de Nice
Échangeur des Adrets (n°39) : la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie.
🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur Fréjus Ouest (n°38).
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et Tunnel de Toulon
La nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre : en direction de Nice, fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de Toulon Le Port (n°16) et La Valette Sud (n°4), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Marseille.
🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à La Valette Sud (n°4). En direction de Marseille ils devront quitter l’autoroute à Toulon Centre (n°17) et passer par la ville pour récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16).
La nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre : fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation.
🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17). En direction de Marseille ils devront quitter l’autoroute à Toulon Centre (n°17) et passer par la ville pour récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16).
La nuit du mercredi 15 au jeudi 16 octobre : fermeture du tunnel de Toulon et de la bretelle d’entrée de l’échangeur Toulon Centre (n°17) sur l’autoroute.
🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1).
2 nuits du mercredi 15 au vendredi 17 octobre : Fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et de Toulon Le Port (n°16), en direction de Marseille, incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Marseille.
🚧DEVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et pourront récupérer l’autoroute A50 à Toulon le Port (n°16).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic