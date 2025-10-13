A50/A57/A8 : Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

La nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre : en direction de Nice, fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de Toulon Le Port (n°16) et La Valette Sud (n°4), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Marseille.

🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à La Valette Sud (n°4). En direction de Marseille ils devront quitter l’autoroute à Toulon Centre (n°17) et passer par la ville pour récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16).

La nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre : fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation.

🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17). En direction de Marseille ils devront quitter l’autoroute à Toulon Centre (n°17) et passer par la ville pour récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16).

La nuit du mercredi 15 au jeudi 16 octobre : fermeture du tunnel de Toulon et de la bretelle d’entrée de l’échangeur Toulon Centre (n°17) sur l’autoroute.

🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1).

2 nuits du mercredi 15 au vendredi 17 octobre : Fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et de Toulon Le Port (n°16), en direction de Marseille, incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Marseille.

🚧DEVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et pourront récupérer l’autoroute A50 à Toulon le Port (n°16).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :