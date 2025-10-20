A50/A57/A8 - Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

Échangeur des Adrets (n°39) La nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, de 21h à 5h :

Fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie.

🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur Fréjus Ouest (n°38).

Aire de services de l’Esterel La nuit du jeudi 23 au vendredi 24, de 21h à 5h :

Fermeture de l’aire de services.

🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente Vidauban Sud.