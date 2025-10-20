Travaux
A50/A57/A8 - Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50, A57 et A8. Ces opérations entraîneront la fermeture de l’autoroute A57 au niveau de Toulon et de Puget-Ville ainsi que des modifications de circulation au niveau du noeud A57/A570 et l’échangeur des Adrets (n°39) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 20 au vendredi 24 octobre.
Autoroute A8, en direction de Nice
Échangeur des Adrets (n°39) La nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie.
🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur Fréjus Ouest (n°38).
Aire de services de l’Esterel La nuit du jeudi 23 au vendredi 24, de 21h à 5h :
Fermeture de l’aire de services.
🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente Vidauban Sud.
A57, en direction de Toulon : fermeture de l’autoroute entre Le Cannet-des- Maures et Puget-Ville
La nuit du lundi 20 au mardi 21 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de l’autoroute A57 entre la bifurcation A57/A8 au niveau du Cannet-des-Maures et Puget-Ville incluant l’échangeur de Carnoules (n°11).
🚧DÉVIATION : En provenance de Nice, les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A8 via l’échangeur du Muy (n°36). En provenance d’Aix-en-Provence les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Brignoles (n°35). Ils pourront récupérer l’autoroute A57 en empruntant l’échangeur de Puget-Ville (n°10).
A57, en direction du Cannet-des-Maures : fermeture de l’autoroute entre La Valette et le Noeud A57/A570
La nuit du lundi 20 au mardi 21 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de l’autoroute A57 entre l’échangeur de La Valette Sud (n°4) et la Farlède (n°6), incluant l’aire de services de La Bigue.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Sud (n°4) pour ensuite la récupérer au niveau de La Bastide Verte (n°6) sur l’A570.
A57, en direction de Cannet-des-Maures : fermeture au niveau de la section Pierre Ronde / Noeud A57/A570
Les nuits du mardi 21 au jeudi 23 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle de sortie vers A570.
🚧DEVIATION : les conducteurs devront continuer sur l’A57 et pourront sortir à La Farlède (n°6) et passer par la zone industrielle et reprendre l’A570 à Bastide Verte (n°6 sur A570).
A57, en direction de Toulon : fermeture au niveau de la section Pierre Ronde / Noeud A57/A570
La nuit du lundi 20 au mardi 21 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle en direction de Hyères.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de La Farlède (n°6) sur l’A57.
2 nuits, du mardi 21 au jeudi 23 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de l’autoroute A57 au niveau du noeud A57/A570.
🚧DEVIATION : les conducteurs devront prendre l’autoroute A570 et pourront sortir via l’échangeur de La Bastide Verte (n°6) sur l’A570 afin de reprendre la direction de Toulon.
2 nuits du lundi 20 au mercredi 22 octobre :
En direction de Marseille, fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Toulon Centre (n°17) et Châteauvallon (n°14), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Nice.
🚧DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Châteauvallon (n°14). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17).
2 nuits du mercredi 22 au vendredi 24 octobre :
Fermeture du tunnel de Toulon, dans les deux sens de circulations et de la bretelle d’entrée de l’échangeur Toulon Ouest (n°15a), en direction de Marseille.
🚧DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17). En direction de Marseille ils devront quitter l’autoroute à Toulon Centre (n°17) et passer par la ville pour récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
