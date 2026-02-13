Travaux
A50/A57/A8 : infos travaux de l’agglomération Toulonnaise pour la semaine du 16 février 2026
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8 ainsi qu’au niveau du tunnel de Toulon. Ces opérations entraîneront la fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation, ainsi que de l‘échangeur de Puget-sur-Argens (n°37), 4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 février, de 20h à 6h.
Agglomération Toulonnaise : fermeture du tunnel de Toulon
4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 février, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) 4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 février, de 20h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36) ou la sortie de l’échangeur de Fréjus (n°38). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Fréjus (n°38) ou la sortie de l’échangeur du Muy (n°36).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic