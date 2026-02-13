A50/A57/A8 : infos travaux de l’agglomération Toulonnaise pour la semaine du 16 février 2026

Agglomération Toulonnaise : fermeture du tunnel de Toulon

4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 février, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).

Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence

Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) 4 nuits, du lundi 16 au vendredi 20 février, de 20h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.

🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36) ou la sortie de l’échangeur de Fréjus (n°38). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Fréjus (n°38) ou la sortie de l’échangeur du Muy (n°36).

