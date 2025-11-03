Travaux
A50/A57 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50 et A57. Ces opérations entraîneront la fermeture de l’autoroute A57 au niveau de Toulon. Afin de limiter la gêne au trafic ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 3 au vendredi 7 novembre. La rénovation des sanitaires de l’aire de Jas Pellicot nécessitera sa fermeture du lundi 3 novembre à 10h au mercredi 5 novembre à 10h.
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et Tunnel de Toulon
4 nuits du lundi 3 au vendredi 7 novembre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17). Attention : itinéraire différent en direction de Nice, 2 nuits, du mercredi 5 au vendredi 7 novembre.
2 nuits du mercredi 5 au vendredi 7 novembre, de 21h à 6h : en direction de Nice, fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de Toulon Le Port (n°16) et La Valette Centre (n°3), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Marseille.
DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à La Valette Centre (n°3). En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16).
- Echangeur de La Valette Nord (n°5), en direction du Cannet-des-Maures
La nuit, du mardi 4 au mercredi 5 novembre, de 21h à 6h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie (n°5b/c).
DEVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Valette sud (n°4) ou la bretelle de sortie de La Valette Nord (n°5a).
Autoroute A8, en direction de Nice
- Aire de repos Jas Pellicot
Du lundi 3 novembre à 10h au mercredi 5 novembre à 10h : fermeture de l’aire de repos.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’aire de services précédente Vidauban Sud ou la suivante Estérel. Les poids lourds pourront s’arrêter sur l’aire de repos Reyran.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon