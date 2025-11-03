A50/A57 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

4 nuits du lundi 3 au vendredi 7 novembre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.



DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17). Attention : itinéraire différent en direction de Nice, 2 nuits, du mercredi 5 au vendredi 7 novembre.



2 nuits du mercredi 5 au vendredi 7 novembre, de 21h à 6h : en direction de Nice, fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de Toulon Le Port (n°16) et La Valette Centre (n°3), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Marseille.



DEVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et récupérer l’A57 à La Valette Centre (n°3). En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16).

Echangeur de La Valette Nord (n°5), en direction du Cannet-des-Maures

La nuit, du mardi 4 au mercredi 5 novembre, de 21h à 6h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie (n°5b/c).



DEVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Valette sud (n°4) ou la bretelle de sortie de La Valette Nord (n°5a).