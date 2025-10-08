Travaux
A50/A57– Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50 et A57. Ces opérations entraîneront la fermeture du tunnel de Toulon, dans les deux sens de circulation, ainsi que des modifications de circulation au niveau du nœud A57/A570 et des échangeurs de Brégaillon (n°15b) et Toulon Ouest (n°15). Afin de limiter la gêne au trafic ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 6 au vendredi 10 octobre.
Noeud A57/A570 en direction de Toulon : fermeture de le bretelle de sortie en direction de Hyères
La nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre, de 21h à 6h : fermeture de la sortie en direction de Hyères.
🚧DEVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Farlède (n°6).
Autoroute A57, en direction de Nice et de Toulon : fermeture de l’autoroute entre La Valette Sud et le noeud A57/A570 dans les deux sens de circulation
La nuit du mercredi 8 au jeudi 9 octobre, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute A57 entre l’échangeur de La Valette Sud et le nœud A57/A570 incluant les échangeurs de La Valette Nord (n°5a), Valgora Université (n°5b) ainsi que l’aire de services de La Bigue
🚧DÉVIATION :
En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Sud (n°4) et pourront la récupérer au niveau de La Bastide Verte (n°6) sur l’A570 afin de reprendre l’A57 au niveau du nœud A570/A57. En direction de Toulon, les conducteurs devront quitter l’A57 via le nœud A57/A570 direction Hyères et pouront récuperer l’A57 via La Valette Centre (n°3).
Autoroute A50/A57, en direction de Nice
Echangeur de Toulon Centre (n°17) :
La nuit du mercredi 8 au jeudi 9 octobre, de 22h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A57 via l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).
Autoroute A50, en direction de Marseille
Echangeur de Toulon Ouest (n°15a) :
2 nuits du mardi 7 au jeudi 9 octobre, de 22h30 à 4h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A57 via l’échangeur de Brégaillon (n°15b).
Autoroute A50 : fermeture de l’autoroute A50 et du tunnel de Toulon en direction de Marseille et de Nice
4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation.
La nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre, l’autoroute A57 sera coupée dès l’échangeur de La Valette Nord (n°5) en direction de Marseille. En direction de Nice, elle sera coupée jusqu’à l’échangeur de La Valette centre (n°3).
La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, l’autoroute A50 en direction de Marseille sera coupée jusqu’à l’échangeur de Châteauvallon (n°14) incluant les échangeurs de Brégaillon (n°15b) et Toulon Ouest (n°15a).
🚧DEVIATION :
En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) puis la bretelle d’entrée de Toulon Centre (n°17). En direction de Marseille, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) puis la bretelle d’entrée de Toulon Le Port (n°16). La nuit du mardi au mercredi 8 octobre, les conducteurs en direction de Marseille devront quitter l’autoroute à l’échangeur de La Valette Nord (n°5). En direction de Nice ils pourront la récupérer au niveau de l’échangeur de La Valette Centre (n°3). La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, les conducteurs en direction de Marseille pourront récupérer l’autoroute A50 via l’échangeur de Châteauvallon.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
