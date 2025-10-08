A50/A57– Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation.

La nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre, l’autoroute A57 sera coupée dès l’échangeur de La Valette Nord (n°5) en direction de Marseille. En direction de Nice, elle sera coupée jusqu’à l’échangeur de La Valette centre (n°3).

La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, l’autoroute A50 en direction de Marseille sera coupée jusqu’à l’échangeur de Châteauvallon (n°14) incluant les échangeurs de Brégaillon (n°15b) et Toulon Ouest (n°15a).

🚧DEVIATION :

En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) puis la bretelle d’entrée de Toulon Centre (n°17). En direction de Marseille, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) puis la bretelle d’entrée de Toulon Le Port (n°16). La nuit du mardi au mercredi 8 octobre, les conducteurs en direction de Marseille devront quitter l’autoroute à l’échangeur de La Valette Nord (n°5). En direction de Nice ils pourront la récupérer au niveau de l’échangeur de La Valette Centre (n°3). La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, les conducteurs en direction de Marseille pourront récupérer l’autoroute A50 via l’échangeur de Châteauvallon.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

VINCI Autoroutes déploie un dispositif pour vous informer en temps réel :