A50/A57– Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

La nuit du lundi 27 au mardi 28 octobre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.

🚧DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17).

3 nuits du mardi 28 au vendredi 31 octobre, de 21h à 6h : en direction de Marseille, fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et Toulon Le Port (n°16), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Nice.

🚧DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17).

Echangeur de Toulon Ouest (n°15a), en direction de Marseille 4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront récupérer l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Brégaillon (n°15b).