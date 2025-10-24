Travaux
A50/A57– Travaux et conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50 et A57. Ces opérations entraîneront la fermeture de l’autoroute A57 au niveau de Toulon ainsi que des modifications de circulation au niveau du noeud A57/A570. Afin de limiter la gêne au trafic ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et Tunnel de Toulon
La nuit du lundi 27 au mardi 28 octobre, de 21h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
🚧DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17).
3 nuits du mardi 28 au vendredi 31 octobre, de 21h à 6h : en direction de Marseille, fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et Toulon Le Port (n°16), incluant le tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, sera également fermé dans l’autre sens de circulation, en direction de Nice.
🚧DEVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, ils devront quitter l’autoroute à Toulon Le Port (n°16) et passer par la ville pour récupérer l’A57 au niveau de Toulon Centre (n°17).
Echangeur de Toulon Ouest (n°15a), en direction de Marseille 4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DEVIATION : Les conducteurs pourront récupérer l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Brégaillon (n°15b).
Noeud A57/A570, en direction du Cannet-des-Maures : fermeture de la bretelle en direction de Hyères
4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Hyères.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront continuer sur l’A57 pour la quitter au niveau de l’échangeur La Farlède (n°6).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps r�éel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon