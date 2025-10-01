Travaux
A50/A57– Infos travaux dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A57 et au niveau de l’agglomération Toulonnaise. Ces opérations entraîneront la fermeture du tunnel de Toulon, dans les deux sens de circulation, ainsi que des modifications de circulation au niveau du nœud A57/A570 et des échangeurs de Brégaillon (n°15b) et Toulon Ouest (n°15). En direction de de Nice, l’autoroute A50 sera inaccessible entre Bandol et Six-Fours-les-Plages afin de procéder à des travaux de rénovation des chaussées. Afin de limiter la gêne au trafic ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 5h, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre.
Autoroute A50, en direction de Toulon : fermeture de l’autotoute A50 entre Bandol et Six-Fours-les Plages
3 nuits du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Bandol (n°12) et Six-Fours-les-Plages (n°13), incluant l’échangeur de Ollioules (n°12.1) et l’aire de repos de Sanary Sud.
🚧DÉVIATIONS :
En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Bandol (n°12) et pourront la récupérer via l’échangeur de Six-Fours-les-Plages (n°13).
Autoroute A50, en direction du tunnel de Toulon
• Echangeur de Toulon Ouest (n°15, n°15a)
2 nuits du mercredi 1er au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) et de la bretelle d’entrée en suivant, (n°15a).
🚧DÉVIATIONS :
Les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon le Port (n°16). Attention, le tunnel étant fermé ils ne pourront pas récupérer l’A57 avant l’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
Autoroute A50 : fermeture du tunnel de Toulon en direction de Marseille et de Nice
4 nuits, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation.
🚧DEVIATIONS :
En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) puis la bretelle d’entrée de Toulon Centre (n°17) hormis la nuit du lundi 29 au mardi 30 septembre où ils devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de la Valette Centre (n°3). En direction de Marseille, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) puis la bretelle d’entrée de Toulon Le Port (n°16).
Autoroute A50, en direction de Toulon centre
• Echangeur de Brégaillon (n°15b) :
2 nuits du mercredi 1er au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION :
Le tunnel étant fermé ils ne pourront pas récupérer l’A57 avant l’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
Noeud A57/A570 en direction de Toulon : fermeture de le bretelle de sortie en direction de Hyères
3 nuits du lundi 29 septembre au mercredi 1er octobre ainsi que la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la sortie en direction de Hyères.
🚧DEVIATIONS :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Valette Nord (5). La nuit du jeudi 2 au vendredi 3 octobre, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Farlède (n°6) sur l’A57.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Le site Internet www.A8-amenagement.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon