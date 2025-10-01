A50/A57– Infos travaux dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

3 nuits du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Bandol (n°12) et Six-Fours-les-Plages (n°13), incluant l’échangeur de Ollioules (n°12.1) et l’aire de repos de Sanary Sud.

🚧DÉVIATIONS :

En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Bandol (n°12) et pourront la récupérer via l’échangeur de Six-Fours-les-Plages (n°13).