A50 : Travaux de maintenance entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6)

Afin d’assurer la sécurité des équipes travaux, une zone de travaux sera mise en place chaque nuit sur l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6) et la circulation dans ce secteur sera donc modifiée durant toute la durée des travaux de maintenance.

Les nuits, du 1er octobre au 19 décembre 2025 et les nuits du 5 janvier au 6 mars 2026 (hors week-end et jours fériés) :

Fermeture de l’autoroute A50, uniquement de nuit, entre 21h et 6h, entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6) en direction de l’autoroute A8 incluant les bretelles d’entrée des échangeurs de La Ciotat (n°9), de Cassis (n°8) et de La Bédoule (°7). Les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Ciotat (n°9).

Les itinéraires de déviation dans le sens Toulon-Marseille :

Tous les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Ciotat (n°9), puis suivre la D40B puis la D559 en direction de Cassis, puis la D559A direction Roquefort La Bédoule pour reprendre l’autoroute A50 au niveau de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6) direction Marseille via l’autoroute A50 ou direction Aix-en-Provence via l’autoroute A52.

Les itinéraires de déviation dans le sens Marseille-Toulon :

Tous les conducteurs, en provenance de La Ciotat et souhaitant rejoindre l’autoroute A50 en direction de Toulon, pourront suivre la D40B, puis la D559 direction St Cyr et reprendre l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur St Cyr Sur Mer (n°10) direction Toulon.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :