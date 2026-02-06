A50 / A8 / A51 / A52 : Infos travaux Bouches-du-Rhône, semaine du 9 février 2026

Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule

4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).

Nœud A8/A51, en direction de Marseille et de Gap

3 nuits, du mardi 10 au vendredi 13 février, de 22h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille et de Gap.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.

Nœud A8/A52, en direction d’Aubagne

4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion sur l’autoroute A52, en direction d’Aubagne.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Fuveau (n°32), ils pourront ensuite récupérer l’A52 en empruntant l’échangeur de Belcodène (n°33).

Autoroute A8, en direction de Lyon

Échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.

N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. Informez-vous en temps réel sur :