Travaux
A50 / A8 / A51 / A52 : Infos travaux Bouches-du-Rhône, semaine du 9 février 2026
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes poursuivra des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8, A50 ainsi qu’au niveau des nœuds A8/A51 et A8/A52. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7) ainsi que des modifications de circulation au niveau des nœuds A8/A51, A8/A52 et de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 9 au vendredi 13 février.
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule
4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Nœud A8/A51, en direction de Marseille et de Gap
3 nuits, du mardi 10 au vendredi 13 février, de 22h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille et de Gap.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.
Nœud A8/A52, en direction d’Aubagne
4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion sur l’autoroute A52, en direction d’Aubagne.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Fuveau (n°32), ils pourront ensuite récupérer l’A52 en empruntant l’échangeur de Belcodène (n°33).
Autoroute A8, en direction de Lyon
Échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. Informez-vous en temps réel sur :
