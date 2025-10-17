A46 – Travaux d’entretien et de rénovation de chaussée

Au cours des nuits du lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur de St Priest-Bel Air sera fermée pour tous les véhicules en direction de Paris.

Par conséquent :

Les conducteurs devront suivre la rue de la Cordière, continuer sur la D318 afin de rejoindre l’A46 en direction Marseille à l’échangeur de Saint Priest-centre (n°12) jusqu’à la RD301 direction Lyon, puis la RD383 direction Lyon.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de St Priest-centre (n°12) pour tous les véhicules en direction de Paris :

Les conducteurs devront suivre la déviation de l’A46 vers Marseille jusqu’à la RD301, puis l’A7 en direction de Lyon.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :