A28 - Travaux entre Parigné-l’Evêque et Ecommoy

Ces travaux sont réalisés sous fermeture partielle de l’échangeur d’Ecommoy (n°25), dans le sens Tours vers Le Mans.

Du lundi 3 novembre, 10h, au jeudi 6 novembre 2025, 12h, l’accès à l’autoroute A28 via l’échangeur Ecommoy (n°25) sera impossible en direction du Mans :

Les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l’A28 en direction du Mans depuis l’entrée Parigné-l’Evêque (n°24) via la D338, la D323 et la D304.

Les conducteurs de poids lourds souhaitant emprunter l’A28 depuis le secteur d’Ecommoy en direction du Mans devront emprunter la direction de Tours jusqu’à l’échangeur de Château-du-Loir (n°26) et prendre l’A28 en direction du Mans.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :