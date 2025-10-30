Travaux
A28 - Travaux entre Parigné-l’Evêque et Ecommoy
Afin de permettre la finalisation des travaux d’élargissement de la voie de gauche entre les échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25), une fermeture partielle de l’échangeur d’Ecommoy (n°25) est à prévoir en journée et la nuit, dans le sens Tours vers Le Mans. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination pendant cette période de travaux.
Ces travaux sont réalisés sous fermeture partielle de l’échangeur d’Ecommoy (n°25), dans le sens Tours vers Le Mans.
Du lundi 3 novembre, 10h, au jeudi 6 novembre 2025, 12h, l’accès à l’autoroute A28 via l’échangeur Ecommoy (n°25) sera impossible en direction du Mans :
- Les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l’A28 en direction du Mans depuis l’entrée Parigné-l’Evêque (n°24) via la D338, la D323 et la D304.
- Les conducteurs de poids lourds souhaitant emprunter l’A28 depuis le secteur d’Ecommoy en direction du Mans devront emprunter la direction de Tours jusqu’à l’échangeur de Château-du-Loir (n°26) et prendre l’A28 en direction du Mans.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.autoroutes-paysdelaloire.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A28Trafic