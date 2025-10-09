Travaux
A28 - Travaux d’élargissement de la voie de gauche entre Parigné-l’Evêque et Ecommoy
Dans le cadre de l’achèvement des travaux d’élargissement de la voie de gauche entre les échangeurs de Parigné-l’Evêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25), une fermeture de l’échangeur de Parigné-l’Evêque (n°24) est à prévoir en journée et la nuit, dans le sens Tours vers Le Mans. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination pendant cette période de travaux.
Vos conditions de circulation
Ces travaux sont réalisés sous fermeture partielle de l’échangeur de Parigné-l’Evêque (n°24), en continu, dans le sens Tours vers Le Mans. 2
Du mardi 14 octobre 10h au jeudi 16 octobre 2025 12h, dans le sens Tours vers Le Mans :
- Les conducteurs en provenance de Tours souhaitant quitter l’A28 à Parigné-l’Evêque (n°24) devront emprunter la sortie Le Mans ZI sud (n°23) et poursuivre sur la D323 et la D304.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A28 à Parigné-l’Evêque en direction du Mans pourront le faire depuis l’entrée Le Mans ZI sud (n°23) via la D304 et la D323.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.autoroutes-paysdelaloire.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A28Trafic