A28 - Travaux d’élargissement de la voie de gauche entre Parigné-l’Evêque et Ecommoy

Ces travaux sont réalisés sous fermeture partielle de l’échangeur de Parigné-l’Evêque (n°24), en continu, dans le sens Tours vers Le Mans. 2

Du mardi 14 octobre 10h au jeudi 16 octobre 2025 12h, dans le sens Tours vers Le Mans :

Les conducteurs en provenance de Tours souhaitant quitter l’A28 à Parigné-l’Evêque (n°24) devront emprunter la sortie Le Mans ZI sud (n°23) et poursuivre sur la D323 et la D304.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A28 à Parigné-l’Evêque en direction du Mans pourront le faire depuis l’entrée Le Mans ZI sud (n°23) via la D304 et la D323.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :