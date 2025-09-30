A28 : fermeture de l’échangeur Alençon sud entre le lundi 29 septembre et le vendredi 3 octobre 2025

En tant que concessionnaire autoroutier, VINCI Autoroutes exploite et entretient ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux et des opérations de nettoyage seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes au niveau de l’échangeur n°19 d’Alençon sud du lundi 29 septembre, 9h au vendredi 3 octobre 2025, 18 h.

L’échangeur n°19 d’Alençon sud sur l’autoroute A28 sera par conséquent fermé pendant cette période. Afin d’accompagner les conducteurs sur cette période, les conditions de circulation seront modifiées et des itinéraires de substitution seront mis en place.