Travaux
A28 : fermeture de l’échangeur Alençon sud entre le lundi 29 septembre et le vendredi 3 octobre 2025
Des travaux et des opérations de nettoyage vont être engagés par VINCI Autoroutes dans l’échangeur n°19 d’Alençon sud sur l’autoroute A28. Ces opérations nécessiteront la fermeture complète de cet échangeur du lundi 29 septembre à 9h au vendredi 3 octobre 2025 à 18h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
En tant que concessionnaire autoroutier, VINCI Autoroutes exploite et entretient ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux et des opérations de nettoyage seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes au niveau de l’échangeur n°19 d’Alençon sud du lundi 29 septembre, 9h au vendredi 3 octobre 2025, 18 h.
L’échangeur n°19 d’Alençon sud sur l’autoroute A28 sera par conséquent fermé pendant cette période. Afin d’accompagner les conducteurs sur cette période, les conditions de circulation seront modifiées et des itinéraires de substitution seront mis en place.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
- Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de l’autoroute A28 /le Mans et en direction d’Alençon, Arçonnay, Mamers Les conducteurs seront invités à emprunter les routes départementales RD310, RD338, RD438.
- Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de l’autoroute A28 /Rouen et en direction d’Alençon Les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur n°18 d’Alençon nord et suivre les routes départementales RD112, RD438, RD338, RD310.
- Fermeture de la bretelle d’entrée à l’autoroute via l’échangeur n°19 d’Alençon sud et en direction de Rouen Les conducteurs seront invités à rejoindre l’échangeur n°18 d’Alençon nord par les routes départementales RD338Bis, RD438, RD112.
- Fermeture de la bretelle d’entrée à l’autoroute via l’échangeur n°19 d’Alençon sud et en direction du Mans/Paris
Renseignez-vous avant de prendre la route
Les conducteurs seront invités à rejoindre l’échangeur N°20 Rouessé Fontaine en suivant les routes départementales RD338bis, RD338, RD310. Il est à noter que la mise en place des déviations obligera la levée de l’interdiction de circulation des poids lourds pour la traversée de la ville d’Alençon pendant les travaux.
NB : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86