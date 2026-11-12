Du lundi 23 novembre, 9h, au vendredi 27 novembre 2026, 12h :

• Les conducteurs en provenance du Mans souhaitant quitter l'A28 à l'échangeur de Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20) devront emprunter la sortie Beaumont-sur-Sarthe (n°21) puis suivre la RD6, la RD338 et la RD310 ;

• Les conducteurs en direction du Mans devront rejoindre l'entrée Beaumont-sur-Sarthe (n°21) via la RD310, la RD338 et la RD6 ;

• Les conducteurs en provenance de Caen souhaitant quitter l'A28 à Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20) devront emprunter la sortie Alençon Sud (n°19) puis suivre la RD338bis, la RD338 et la RD310 ;

• Les conducteurs souhaitant emprunter l'A28 en direction de Caen devront rejoindre l'entrée Alençon Sud (n°19) via la RD310, la RD338 puis la RD338bis.