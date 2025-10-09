A11 – Tunnel Angers-Avrillé : fermetures nocturnes du 13 au 17 octobre 2025

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025 au matin, VINCI Autoroutes réalise une campagne d’entretien périodique du tunnel d’Angers-Avrillé. Des opérations d’entretien des abords ainsi que de contrôle et de maintenance préventive d’équipements présents dans cet ouvrage sont programmées.

Quels impacts sur les conditions de circulation ?

Les 4 nuits du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025 au matin :

Dans le sens Paris vers Nantes, de 21h à 6h : fermeture de l’A11 entre les échangeurs Angers centre (n°15) et Saint-Jean-de-Linières (n°18) fermeture des deux bretelles d’accès à l’autoroute A11 : Angers nord (n°16) et Angers ouest (n°17).



Dans le sens Nantes vers Paris, de 20h à 7h : fermeture de l’A11 entre les échangeurs Saint-Jean-de-Linières (n°18) et Angers centre (n°15) fermeture des deux bretelles d’accès à l’autoroute A11 : Angers ouest (n°17) et Angers nord (n°16).



Afin d’accompagner les conducteurs lors de ces modifications des conditions de circulation, des itinéraires de substitution seront mis en place.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :