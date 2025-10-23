A11 – Tunnel Angers-Avrillé : des fermetures nocturnes à prévoir

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Au cours des nuits du 29 octobre, du 18 novembre et du 17 décembre 2025, VINCI Autoroutes réalise des tests d’un nouveau logiciel de gestion du tunnel d’Angers-Avrillé.

Les nuits du mercredi 29 au jeudi 30 octobre, du mardi 18 au mercredi 19 novembre et du mercredi 17 au 18 décembre 2025, les conditions de circulation seront modifiées dans ce secteur :

Dans le sens Paris vers Nantes, de 21h à 6h :

Fermeture de l’A11 entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et de Saint-Jean-de-Linières (n°18)

Fermeture des deux bretelles d’accès à l’A11 au niveau d’Angers nord (n°16) et d’Angers ouest (n°17).

Dans le sens Nantes vers Paris, de 20h à 7h :

Fermeture de l’A11 entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Linières (n°18) et d’Angers centre (n°15)

Fermeture des deux bretelles d’accès à l’A11 au niveau d’Angers ouest (n°17) et d’Angers nord (n°16).

Des itinéraires de substitution seront mis en place. Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :