A11 – Travaux sur le contournement nord de Nantes

Du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025, VINCI Autoroutes engage des opérations de relevés topographiques sur l’autoroute A11 au niveau du viaduc de l’Erdre ainsi que sur les ouvrages de la porte de Gesvres. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du programme de surveillance et d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes . Des fermetures de nuit de l’autoroute A11 et des périphériques est et nord seront nécessaires. Les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation indiqués à l’aide de panneaux jaunes sur le réseau autoroutier et local.