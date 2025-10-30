Travaux
A11 – Travaux sur le contournement nord de Nantes
Du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025, VINCI Autoroutes engage des opérations de relevés topographiques sur l’autoroute A11 au niveau du viaduc de l’Erdre ainsi que sur les ouvrages de la porte de Gesvres. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du programme de surveillance et d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes . Des fermetures de nuit de l’autoroute A11 et des périphériques est et nord seront nécessaires. Les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation indiqués à l’aide de panneaux jaunes sur le réseau autoroutier et local.
Vos conditions de circulation
Les nuits du lundi 3 au jeudi 6 novembre 2025, de 20h30 à 5h45 le lendemain :
- Dans le sens Paris vers Nantes, fermeture de l’autoroute A11 entre l’échangeur de Vieilleville (n°22) et la Porte de Rennes (n°37) ainsi que les bretelles :
- Carquefou / Vannes de l’échangeur de Vieilleville (n°22)
- Sud Loire / Vannes de l’échangeur de Vieilleville (n°22)
- Carquefou / Vannes de l’échangeur de Boisbonne (n°23)
- Carquefou / Vannes de l’échangeur de Gachet (n°24)
- La Chapelle-sur-Erdre / Vannes de l’échangeur de la Bérangerais (n°25).
- Dans le sens Nantes vers Paris, fermeture de l’autoroute A11 entre la Porte de Rennes (n°37) et l’échangeur de Vieilleville (n°22) ainsi que les bretelles :
- La Chapelle / Paris de l’échangeur de la Bérangerais (n°25)
- Carquefou / Paris de l’échangeur de Boisbonne (n°23).
- En dehors du réseau VINCI Autoroutes :
- A844 : neutralisation de voies sur le périphérique nord A844 avec fermeture du périphérique nord intérieur (A844) dans le sens Nantes vers Paris.
- RN137 : fermeture de la bretelle Rennes / Paris de l’échangeur de la Porte de Rennes (n°37) et fermeture de la bretelle Nantes / Paris de l’échangeur de la Porte de Rennes (n°37).
- N844 : fermeture du périphérique est en sens intérieur depuis la Porte de Gesvres (n°38) à la Porte de la Chapelle (n°39) ; fermeture de la bretelle d’entrée en sens extérieur au niveau du giratoire de la Porte de la Chapelle (n°39) ; fermeture du périphérique est en sens extérieur depuis la porte de la Chapelle (n°39).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet d�édié : www.autoroutes-paysdelaloire.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A11Trafic