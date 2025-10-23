A11 : travaux impactant la circulation des poids lourds au niveau de Connerré

La Direction des routes de la Sarthe, réalisera des travaux de raccordement de la liaison du viaduc, sur la départementale RD33, du lundi 27 octobre à 8h jusqu’au vendredi 31 octobre 2025 à 18h. Ces travaux impacteront la circulation des poids lourds souhaitant sortir l’échangeur n°6 de Connerré.

Du lundi 27 octobre 8h au vendredi 31 octobre 18h : sortie déconseillée à tous les poids lourds à l’échangeur de Connerré (n°6), sur l’autoroute A11 :

Les poids lourds en provenance de Nantes / Angers / Tours ou Le Mans et en direction de Connerré seront invités à emprunter la sortie Le Mans centre ZI sud (n°23), sur l’autoroute A28, afin de poursuivre sur la départementale RD 323 en direction de Paris pour rejoindre Connerré.

Les poids lourds en provenance de Paris / Chartres et en direction de Connerré seront invités à emprunter la sortie la Ferté Bernard (n°5) de l’autoroute A11 afin de poursuivre sur la départementale RD 323 en direction du Mans pour rejoindre Connerré.

Pour chacune des modifications de conditions de circulation, les itinéraires de substitution seront indiqués afin d’aider les conducteurs à contourner ces zones de travaux.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :