A11 - Travaux d’entretien de la chaussée entre les échangeurs de Connerré et Brou

fermeture totale de l’échangeur de La Ferté-Bernard (n°5). Par conséquent :

les usagers en provenance du Mans ou de Paris via l’A11 souhaitant rejoindre le secteur de La Ferté- Bernard (n°5) devront emprunter la sortie Connerré (n°6) et suivre la D89, la D33D1, la D323 et la D316.

les usagers souhaitant emprunter l’A11 à la Ferté-Bernard (n°5) devront rejoindre l’échangeur de Connerré (n°6) via la D316, la D323, la D33D1 et la D89.