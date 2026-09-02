Travaux
A11 - Travaux d’entretien de la chaussée entre les échangeurs de Connerré et Brou
A compter du mardi 1er septembre et jusqu’au vendredi 27 novembre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A11, entre les échangeurs de Connerré (n°6) et de Brou (n°4), dans le sens Le Mans vers Paris. Ces travaux s’inscrivent dans le programme d’entretien courant permettant de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité. Ce chantier aura lieu de jour, sous basculement de la circulation, et implique une fermeture totale de l’échangeur de la Ferté-Bernard (n°5) en continu du lundi 21 septembre 10h, au vendredi 25 septembre 2026, 10h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation ?
Ces travaux sont réalisés de jour comme de nuit sous basculement de la circulation, du lundi 10h au vendredi 10h. Une fermeture totale de l’aire de services Villaines-la-Gonais et de l’échangeur de La Ferté-Bernard (n°5) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- du lundi 7 septembre à partir de 11h jusqu’au jeudi 10 septembre 2026 à 18h
- fermeture de l’aire de services Villaines-la-Gonais dans le sens le Mans vers Paris.
- du lundi 21 septembre à partir de 10h jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 10h :
fermeture totale de l’échangeur de La Ferté-Bernard (n°5). Par conséquent :
les usagers en provenance du Mans ou de Paris via l’A11 souhaitant rejoindre le secteur de La Ferté- Bernard (n°5) devront emprunter la sortie Connerré (n°6) et suivre la D89, la D33D1, la D323 et la D316.
les usagers souhaitant emprunter l’A11 à la Ferté-Bernard (n°5) devront rejoindre l’échangeur de Connerré (n°6) via la D316, la D323, la D33D1 et la D89.