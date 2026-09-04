Travaux
A11 - Travaux d’entretien de la chaussée entre Ancenis et Angers
A compter du lundi 7 septembre et jusqu’au vendredi 30 octobre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A11, entre les échangeurs d’Ancenis (n°20) et de Saint-Jean-de-Linières (n°18), dans le sens Nantes vers Angers. Ces travaux s’inscrivent dans le programme d’entretien courant permettant de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers. Ce chantier aura lieu jour et nuit sous basculement de la circulation et implique une fermeture totale nocturne de l’échangeur de Chalonnes-sur-Loire (n°19). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A11. Les opérations menées du 7 septembre au 30 octobre 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Vos conditions de circulation
Les travaux sont réalisés principalement de jour sous basculement de la circulation du lundi 8h au vendredi 12h. Une fermeture partielle nocturne de l’échangeur de Chalonnes-sur-Loire (n°19) est à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- du lundi 7 septembre 8h au vendredi 2 octobre 2026, 12h :
basculement de la circulation chaque semaine, du lundi 8h au vendredi 12h.
la nuit du lundi 7 septembre 2026, de 21h à 5h le lendemain :
la sortie sera obligatoire à l’échangeur d’Ancenis (n°20) dans le sens Nantes vers Angers.
l’entrée sera interdite à l’échangeur d’Ancenis (n°20) dans le sens Nantes vers Angers.
Par conséquent, les usagers en provenance de Nantes souhaitant poursuivre leur trajet en direction d’Angers devront suivre la D923, la D723 et la D15 pour rejoindre l’entrée Chalonnes-sur-Loire (n°19). Il en sera de même pour les usagers souhaitant emprunter l’A11 en direction d’Angers depuis le secteur d’Ancenis.
- Du lundi 28 septembre, 12h au mercredi 30 septembre 2026, 12h :
fermeture partielle de l’échangeur de Chalonnes-sur-Loire (n°19) dans le sens Nantes vers Angers :
- les usagers en provenance de Nantes souhaitant quitter l’A11 à Chalonnes-sur-Loire (n°19) devront emprunter la sortie Ancenis (n°20) et suivre la D923, la D723, et la D15 pour rejoindre ce secteur ;
- les usagers souhaitant emprunter l’A11 à Chalonnes-sur-Loire (n°19) devront suivre la D15, la D961 et la D963 pour rejoindre l’entrée Saint-Jean-de-Linières (n°18).
- Du mardi 15 septembre, 7h au vendredi 18 septembre 2026, 8h :
fermeture de l’aire de services de Varades Pays d’Ancenis dans le sens Nantes vers Angers.