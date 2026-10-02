A11 – secteur de Nantes - travaux d’inspection d’ouvrages d’art et de réparation d’un bassin

La nuit du jeudi 8 octobre 2026, VINCI Autoroutes engagera des travaux d’inspection de deux ouvrages d’art, entraînant la fermeture d’une section de l’autoroute A11 dans les deux sens de circulation et du périphérique est extérieur. Puis, du 9 octobre au 4 décembre 2026, en continu, la Direction des routes (DIRO) eﬀectuera des travaux de réparation d’un bassin au niveau du périphérique est extérieur entraînant la fermeture de la bretelle de la Beaujoire vers Paris au niveau de la porte de Gesvres. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs pendant cette intervention.