Travaux
A11 – secteur de Nantes - travaux d’inspection d’ouvrages d’art et de réparation d’un bassin
Publié le 02 octobre 2026
La nuit du jeudi 8 octobre 2026, VINCI Autoroutes engagera des travaux d’inspection de deux ouvrages d’art, entraînant la fermeture d’une section de l’autoroute A11 dans les deux sens de circulation et du périphérique est extérieur. Puis, du 9 octobre au 4 décembre 2026, en continu, la Direction des routes (DIRO) eﬀectuera des travaux de réparation d’un bassin au niveau du périphérique est extérieur entraînant la fermeture de la bretelle de la Beaujoire vers Paris au niveau de la porte de Gesvres. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs pendant cette intervention.
Vos conditions de circulation
- La nuit du jeudi 8 octobre 2026, de 20h30 à 5h le lendemain : fermeture de l’autoroute A11 dans le sens Paris vers Nantes de l’échangeur de la Chapelle-sur-Erdre (n°25) à la porte de Rennes (n°37) et dans le sens Nantes vers Paris, fermeture de la porte de Rennes (n°37) à l’échangeur de Boisbonne (n°23).
- Du vendredi 9 octobre au vendredi 4 décembre 2026, jour, nuit et week-ends compris : fermeture de la bretelle la Beaujoire vers Paris de la porte de Gesvres (n°38) sur le périphérique est extérieur.