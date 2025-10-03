A11 – Poursuite des travaux d’entretien de la chaussée entre Ancenis et la Porte de Gesvres

Ces travaux sont réalisés de jour et de nuit sous basculement de la circulation et impliquent des fermetures ponctuelles d’échangeurs de nuit.

Les nuits du lundi 6 au jeudi 9 octobre et les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025, de 20h30 à 5h45 le lendemain

Dans le sens Paris vers Nantes, fermeture de l’autoroute A11 entre l’échangeur de Vieilleville (n°22) et la Porte de Rennes (n°37) ainsi que les bretelles : Carquefou / Vannes de l’échangeur de Vieilleville (n°22) Sud Loire / Vannes de l’échangeur de Vieilleville (n°22) Carquefou / Vannes de l’échangeur de Boisbonne (n°23) Carquefou / Vannes de l’échangeur de Gachet (n°24) La Chapelle-sur-Erdre / Vannes de l’échangeur de la Bérangerais (n°25).



Dans le sens Nantes vers Paris, fermeture de l’autoroute A11 entre la Porte de Rennes (n°37) et l’échangeur de Vieilleville (n°22) ainsi que les bretelles : La Chapelle / Paris de l’échangeur de la Bérangerais (n°25) Carquefou / Paris de l’échangeur de Boisbonne (n°23).



En dehors du réseau VINCI Autoroutes : A844 : neutralisation de voies sur le périphérique nord A844 avec fermeture du périphérique nord intérieur (A844) dans le sens Nantes vers Paris. RN137 Fermeture de la bretelle Rennes / Paris de l’échangeur de la Porte de Rennes (n°37) Fermeture de la bretelle Nantes / Paris de l’échangeur de la Porte de Rennes (n°37). N844 Fermeture du périphérique est en sens intérieur depuis la Porte de Gesvres (n°38) à la Porte de la Chapelle (n°39) Fermeture de la bretelle d’entrée en sens extérieur au niveau du giratoire de la Porte de la Chapelle (n°39) Fermeture du périphérique est en sens extérieur depuis la Porte de la Chapelle (n°39).



Les nuits du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2025, de 20h30 à 5h45 le lendemain Dans le sens Nantes vers Paris, fermeture de l’échangeur de Vieilleville (n°22) ainsi que bretelles : Carquefou / Vannes de l’échangeur de Vieilleville (n°22) Sud Loire / Vannes de l’échangeur de Vieilleville (n°22) Carquefou /Paris de l’échangeur de Vieilleville (n°22). En dehors du réseau VINCI Autoroutes : A811 : fermeture de l’A811 entre l’échangeur 23 et l’échangeur de Vieilleville (n°22) sur l’A11.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

