A11 - Lancement des travaux de rénovation des chaussées entre la barrière de Corzé et Sablé-la-Flèche

Afin de limiter la gêne occasionnée, les travaux seront réalisés tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les conducteurs seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins des fermetures partielles des échangeurs seront nécessaires. La circulation ne sera pas affectée les week-ends et jours fériés. Lors de leurs fermetures, des déviations seront mises en place pour guider les conducteurs.

Les travaux de rénovation des chaussées en section courante auront lieux du 1er septembre 2026 à fin octobre 2026. Ensuite les chaussées des échangeurs de Sablé-la-Flèche (n°10), de Durtal (n°11), de Seiches-sur-Loir (n°12) et de la barrière de péage de Corzé seront rénovés à leur tour.