Travaux
A11 - Lancement des travaux de rénovation des chaussées entre la barrière de Corzé et Sablé-la-Flèche
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes réalise à partir du 1er septembre et jusqu’à mi-décembre 2026, la rénovation des chaussées de l’autoroute A11 entre la barrière de Corzé et l’échangeur de Sablé-la-Flèche (n°10). Ces travaux visent à assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée. Lors de cette opération, 60 km de chaussées seront rénovés sur l’autoroute (30 km par sens), y compris au niveau des échangeurs de Sablé-la-Flèche (n°10), de Durtal (n°11), de Seiches-sur-Loir (n°12) et de la barrière de péage de Corzé.
VOS CONDITIONS DE CIRCULATION PENDANT LE CHANTIER
Afin de limiter la gêne occasionnée, les travaux seront réalisés tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les conducteurs seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins des fermetures partielles des échangeurs seront nécessaires. La circulation ne sera pas affectée les week-ends et jours fériés. Lors de leurs fermetures, des déviations seront mises en place pour guider les conducteurs.
Les travaux de rénovation des chaussées en section courante auront lieux du 1er septembre 2026 à fin octobre 2026. Ensuite les chaussées des échangeurs de Sablé-la-Flèche (n°10), de Durtal (n°11), de Seiches-sur-Loir (n°12) et de la barrière de péage de Corzé seront rénovés à leur tour.
ECHANGEUR DE SABLE-LA FLECHE (N°10)
- Dès 20h le mardi 01 septembre 2026, et jusqu’au vendredi 4 septembre 2026 à 8h, les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction d’Angers uniquement.
Dès 20h le lundi 19 octobre 2026, et jusqu’au jeudi 22 octobre 2026 à 8h, les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction de Paris uniquement.
L’échangeur sera complètement fermé du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2026, de 22h à 6h. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.
ECHANGEUR DE DURTAL (N°11)
Dès 20h le mardi 08 septembre 2026, et jusqu’au vendredi 11 septembre 2026 à 8h, les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction d’Angers uniquement.
Dès 20h le lundi 12 octobre 2026, et jusqu’au jeudi 15 octobre 2026 à 8h, les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction de Paris uniquement.
L’échangeur sera complètement fermé du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2026 et du lundi 09 au mardi 10 novembre 2026. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.
ECHANGEUR DE SEICHES-SUR-LOIR (N°12)
Dès 20h le mardi 15 septembre 2026, et jusqu’au vendredi 18 septembre 2026 à 8h, les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction d’Angers uniquement.
Dès 20h le lundi 05 octobre 2026, et jusqu’au jeudi 08 octobre 2026 à 8h, les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction de Paris uniquement.
L’échangeur sera complètement fermé du jeudi 12 au vendredi 13 novembre 2026 et du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2026. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.
BARRIERE DE PEAGE DE CORZE
Dans le cadre de travaux réalisés au niveau de la barrière de péage, des modifications de circulation seront mises en place sur les autoroutes A11 et A85.
- Du 21 au 23 septembre de 22h à 6h le lendemain et la nuit du 24 au 25 septembre 2026 de 22h30 à 5h30,l’A11 sera fermée entre Seiches-sur-Loir (n°12) et Pellouailles-les-Vignes (n°13) en direction d’Angers. En conséquence les bretelles de la bifurcation A11/A85 seront fermées pour les conducteurs circulant en direction d’Angers.
- Du 28 septembre au 1er octobre 2026, entre 22h et 6h le lendemain, l’A11 sera fermée entre Pellouailles-les-Vignes (n°13) et Seiches-sur-Loir (n°12) en direction de Paris. En conséquence les bretelles de bifurcation A11/A85 seront fermées en direction de Paris.
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A10Trafic