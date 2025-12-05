Travaux
A11 : fermeture nocturne entre les sorties Angers Nord et Angers centre, entre le 9 et le 16 décembre 2025
Fermeture nocturne de la bretelle de sortie d’Angers nord (n°16) et du tronçon situé entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et Angers nord (n°16), pour les véhicules venant de Paris.
Au cours des deux nuits du mardi 9 décembre au mercredi 10 décembre et du lundi 15 décembre au mardi 16 décembre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux de chaussée, suite à un accident. Dans un premier temps, les travaux seront réalisés dans la bretelle de sortie de l’échangeur d’Angers nord ; puis dans un deuxième temps, ils se dérouleront sur le tronçon situé entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et d’Angers nord (n°16).
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Au cours des deux nuits du mardi 9 décembre au mercredi 10 décembre et du lundi 15 décembre au mardi 16 décembre 2025, VINCI Autoroutes réalise des travaux de chaussées, suite à un accident.
Quels impacts sur les conditions de circulation ?
Durant la nuit du mardi 9 décembre 2025, de 20h30 à 6h :
- fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Angers nord (n°15) pour les véhicules en provenance de Paris.
Durant la nuit du lundi 15 décembre 2025, de 20h30 à 6h :
- fermeture de l’autoroute A11 entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et d��’Angers nord (n°16) pour les véhicules en provenance de Paris et en direction de Nantes