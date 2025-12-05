A11 : fermeture nocturne entre les sorties Angers Nord et Angers centre, entre le 9 et le 16 décembre 2025

Au cours des deux nuits du mardi 9 décembre au mercredi 10 décembre et du lundi 15 décembre au mardi 16 décembre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux de chaussée, suite à un accident. Dans un premier temps, les travaux seront réalisés dans la bretelle de sortie de l’échangeur d’Angers nord ; puis dans un deuxième temps, ils se dérouleront sur le tronçon situé entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et d’Angers nord (n°16).

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Au cours des deux nuits du mardi 9 décembre au mercredi 10 décembre et du lundi 15 décembre au mardi 16 décembre 2025, VINCI Autoroutes réalise des travaux de chaussées, suite à un accident.

Quels impacts sur les conditions de circulation ?

Durant la nuit du mardi 9 décembre 2025, de 20h30 à 6h :

fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Angers nord (n°15) pour les véhicules en provenance de Paris.

Durant la nuit du lundi 15 décembre 2025, de 20h30 à 6h :