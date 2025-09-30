Travaux
A11 – Des travaux d'entretien à prévoir dans le secteur d'Angers
Dans le cadre de travaux d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes procède à des travaux mutualisés au niveau des échangeurs de Gâtignolle (n°14) et de Saint-Jean de Linières (n°18). Des opérations de réhausse de dispositifs de retenue, de carottage, d’inspection d’ouvrage d’art et de fauchage vont être menées simultanément afin de minimiser la gêne aux conducteurs. Afin de permettre au département du Maine-et-Loire de réaliser des travaux d’entretien sur la voie des berges d’Angers, VINCI Autoroutes fermera également l’échangeur d’Angers centre (n°15). Ces opérations sont nécessaires pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulations optimales en matière de sécurité. Dans ce cadre, des fermetures de ces trois échangeurs sont à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Échangeur d’Angers centre (n°15) :
- Les nuits du mardi 30 septembre et du mercredi 1er octobre 2025, de 20h30 à 7h le lendemain, fermeture de la bretelle de sortie dans le sens Paris vers Angers centre : les conducteurs en provenance de Paris souhaitant quitter l’A11 à Angers centre (n°15) devront emprunter la sortie Angers nord (n°16) et suivre le boulevard Lucie et Raymond Aubrac puis le boulevard Jean Moulin pour rejoindre ce secteur
- Les nuits du mardi 7 et du mercredi 8 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain, fermeture de la bretelle d’entrée dans le sens Angers vers Paris : les conducteurs souhaitant emprunter l’A11 à Angers centre (n°15) en direction de Paris devront rejoindre l’entrée Angers nord (n°16) via le boulevard Lucie et Raymond Aubrac et le boulevard Jean Moulin.
Échangeur de Tiercé (n°14) :
- Les nuits du mardi 7 et du mercredi 8 octobre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, fermeture des bretelles Angers vers Cholet et Cholet vers Paris : les conducteurs en provenance de Paris souhaitant emprunter l’A87 en direction de Cholet devront emprunter la sortie Tiercé (n°14) en direction de Tiercé, le giratoire RD52/A87 pour reprendre l’A87 en direction de Cholet. Les conducteurs de l’A87 en provenance de Cholet souhaitant rejoindre l’A11 et circulant en direction de Paris devront emprunter la sortie Parc des Expositions (n°15), puis la R D323 et la bretelle d’entrée sur l’A11.
Echangeur de Saint-Jean de Linières (n°18) :
- Le jeudi 9 octobre 2025, de 10h à 16h, fermeture de la bretelle d’entrée dans le sens Paris vers Nantes : les conducteurs en provenance des RD963, RD523 et RD323 souhaitant emprunter l’autoroute à Saint-Jean de Linières (n°18) en direction de Nantes pourront le faire depuis l’entrée Angers ouest (n°17).
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’autoroute A11. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.autoroutes-paysdelaloire.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A11Trafic