Travaux
A10 – viaduc de la Falaise : infos travaux et conditions de circulation
Dans le cadre de son programme d’entretien continu de l’infrastructure autoroutière, VINCI Autoroutes va mener une opération de remplacement des joints de chaussées du viaduc de la Falaise, situé sur l’autoroute A10 près de Bordeaux. Sur ce secteur très emprunté du réseau, les équipes de VINCI Autoroutes ont optimisé le planning et programmé les travaux lorsque le trafic est plus faible. Ce chantier se déroulera ainsi en opération « coup de poing » sur deux week-ends. Du jeudi 5 au lundi 9 mars 2026, les travaux auront lieu en direction de Paris. La semaine suivante, du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026, en direction de Bordeaux*.
Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux seront menés sous circulation. Néanmoins, des restrictions de circulation seront nécessaires afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant et celle des conducteurs.
*ce planning est susceptible d’évoluer en cas d’aléas météorologiques ou techniques
Vos condition de circulations durant les travaux
Autoroute A10, en direction de Paris
Au cours du week-end du jeudi 5 au lundi 9 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Paris
Lors de ce week-end, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires en direction de Paris uniquement. Les usagers seront temporairement amenés à circuler sur la seule voie de gauche ou sur deux voies réduites selon le planning détaillé ci-après :
- au cours de la nuit du jeudi 5 mars 2026, de 22h à 5h le lendemain, une neutralisation ponctuelle des voies de droite et médiane seront nécessaires au niveau du Viaduc de la Falaise ;
- au cours de la nuit du vendredi 6 mars 2026, de 22h à 8h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc. A cette occasion, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Ambès (n°41) seront fermées en direction de Paris dès 20h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs ;
- du samedi 7 mars à 8h jusqu’au dimanche 8 mars 2026 à 21h, les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites ;
- au cours de la nuit du dimanche 8 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc. A cette occasion, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Ambès (n°41) seront fermées en direction de Paris dès 20h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Soyez vigilants et adaptez votre vitesse !
Afin de limiter la gêne, ces travaux sont programmés tout en maintenant la circulation sur autoroute. Cette configuration impose une limitation de vitesse à 90 km/h au niveau du chantier qui doit être respectée pour assurer la sécurité de tous.