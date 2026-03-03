A10 – viaduc de la Falaise : infos travaux et conditions de circulation

Dans le cadre de son programme d’entretien continu de l’infrastructure autoroutière, VINCI Autoroutes va mener une opération de remplacement des joints de chaussées du viaduc de la Falaise, situé sur l’autoroute A10 près de Bordeaux. Sur ce secteur très emprunté du réseau, les équipes de VINCI Autoroutes ont optimisé le planning et programmé les travaux lorsque le trafic est plus faible. Ce chantier se déroulera ainsi en opération « coup de poing » sur deux week-ends. Du jeudi 5 au lundi 9 mars 2026, les travaux auront lieu en direction de Paris. La semaine suivante, du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026, en direction de Bordeaux*.

Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux seront menés sous circulation. Néanmoins, des restrictions de circulation seront nécessaires afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant et celle des conducteurs.

*ce planning est susceptible d’évoluer en cas d’aléas météorologiques ou techniques