A10 – Travaux et conditions de circulation entre Poitiers et Bordeaux

VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine des travaux d’entretien et portant sur la signalisation horizontale sur l’A10. Ils impacteront les conditions de circulation.

Par conséquence, pour la nuit du lundi 13 octobre 2025 :

En direction de Bordeaux, l’aire de Saint-Léger ouest sera fermée entre 21h à 23h

En direction de Paris, l’aire de Saint-Léger est sera fermée entre 21h et 6h, le lendemain.

Au cours de cette même semaine, des travaux de réparation d’un passage supérieur et de maintenance des candélabres seront réalisés, au nord de Bordeaux.

Par conséquent, pour les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025, entre 22h et 5h le lendemain, en direction de Bordeaux :

La bretelle d’entrée de l’échangeur d’Ambarès (n°42) sera fermée.

Pour les nuits du mercredi 15 au jeudi 16 octobre 2025, entre 22h et 4h le lendemain, en direction de Paris :

La bretelle de sortie de l’échangeur de de Saint-André-de-Cubzac (n°40a) sera fermée.

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :