Travaux
A10 – Travaux et conditions de circulation entre Poitiers et Bordeaux
Dans le cadre de travaux d’entretien et de rénovation de la signalisation horizontale sur l’A10, les aires de Saint-Léger est et ouest seront fermées. Ces opérations auront lieu au cours de la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025. Au cours de cette même semaine, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation d’un passage supérieur et de maintenance des candélabres, au nord de Bordeaux, au niveau des échangeurs d’Ambarès (n°42) et de Saint-André-de-Cubzac (n°40a). Ces opérations auront lieu au cours des nuits du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025. Bien que réalisées de nuit, pour limiter la gêne au trafic, ces interventions nécessiteront la fermeture partielle de ces échangeurs sur l’autoroute A10. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation
VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine des travaux d’entretien et portant sur la signalisation horizontale sur l’A10. Ils impacteront les conditions de circulation.
Par conséquence, pour la nuit du lundi 13 octobre 2025 :
- En direction de Bordeaux, l’aire de Saint-Léger ouest sera fermée entre 21h à 23h
- En direction de Paris, l’aire de Saint-Léger est sera fermée entre 21h et 6h, le lendemain.
Au cours de cette même semaine, des travaux de réparation d’un passage supérieur et de maintenance des candélabres seront réalisés, au nord de Bordeaux.
Par conséquent, pour les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025, entre 22h et 5h le lendemain, en direction de Bordeaux :
- La bretelle d’entrée de l’échangeur d’Ambarès (n°42) sera fermée.
Pour les nuits du mercredi 15 au jeudi 16 octobre 2025, entre 22h et 4h le lendemain, en direction de Paris :
- La bretelle de sortie de l’échangeur de de Saint-André-de-Cubzac (n°40a) sera fermée.
Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic