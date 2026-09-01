Travaux
A10 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de la barrière de Saint-Arnoult
Du lundi 31 août au vendredi 16 octobre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée sur l’ouvrage situé à proximité de la barrière de Saint-Arnoult. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires aﬁn d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des modiﬁcations de circulation sont à prévoir dans les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux. Ce chantier sera mené en trois phases successives.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 31 août au vendredi 16 octobre 2026, des modifications de circulation seront mises en place dans les deux sens de circulation en fonction des différentes phases successives du chantier. La réduction temporaire du nombre de voies circulables dans ce secteur à fort trafic pourra entraîner des ralentissements, en particulier aux heures de pointe et lors des périodes de forte affluence. Nous vous recommandons la plus grande prudence à l'approche de cette zone de chantier.