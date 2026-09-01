A10 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de la barrière de Saint-Arnoult

Du lundi 31 août au vendredi 16 octobre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée sur l’ouvrage situé à proximité de la barrière de Saint-Arnoult. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires aﬁn d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des modiﬁcations de circulation sont à prévoir dans les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux. Ce chantier sera mené en trois phases successives.