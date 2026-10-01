Travaux
A10 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de la barrière de Saint-Arnoult
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée sur l’ouvrage situé à proximité de la barrière de Saint-Arnoult, une sortie obligatoire et une entrée interdite seront nécessaires au niveau de l’échangeur d’Ablis (n°1) sur l’autoroute A11, la nuit du 6 octobre 2026, aﬁn de mettre en place la conﬁguration de la troisième et dernière phase du chantier. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires aﬁn d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers.
L’opération vise à renouveler l’étanchéité du tablier de l’ouvrage pour éviter les inﬁltrations d’eau et à remplacer les joints de chaussée situés aux extrémités. Ces travaux sont essentiels pour préserver l’ouvrage et garantir le confort et la sécurité des usagers.
Vos conditions de circulation
- La nuit du mardi 6 octobre 2026, de 20h à 6h le lendemain :
la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur d’Ablis (n°1) sur l’autoroute A11 pour les conducteurs en provenance du Mans ; l’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur d’Ablis (n°1) pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A11 en direction de Paris.
Par conséquent, les conducteurs en provenance du Mans sur l’autoroute A11 souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Paris devront suivre la RN191 pour rejoindre l’entrée Allainville (n°11) sur l’A10.
Il en sera de même pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A11 en direction de Paris depuis le secteur d’Ablis.
à noter : en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du mercredi 7 octobre 2026, selon les mêmes conditions.
Du mercredi 7 au vendredi 16 octobre 2026, les restrictions de circulation lors de la troisième et dernière phase de travaux sera la suivante :