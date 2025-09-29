Travaux
A10 – Travaux d’entretien de la chaussée entre Monnaie et Tours
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A10 entre la barrière de Monnaie et l’échangeur de Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20) en direction de Bordeaux, ainsi que des travaux de remplacement du terre-plein central de sécurité au niveau de la bifurcation A10/A28, des fermetures sont à prévoir. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’entretien courant visant à maintenir un niveau de qualité adapté au trafic de l’A10 et de l’A28.
Vos conditions de circulation et les itinéraires de déviation
Ces travaux seront réalisés de nuit, hors week-ends, sous basculement de la circulation et impliqueront des fermetures ponctuelles de la bifurcation A10 / A28 dans les deux sens de circulation ainsi que de l’échangeur Tours nord (n°19) dans le sens Paris vers Bordeaux sur l’A10.
Les nuits du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre 2025, de 20h à 7h le lendemain, sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’autoroute A28 pour les véhicules venant du Mans circulant en direction de Tours ou de Paris, entrée interdite sur l’autoroute A28 pour les véhicules venant de Tours et de Paris et entrée interdite au niveau de l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28 pour les véhicules circulant en direction de Tours ou de Paris
- Les usagers en provenance du Mans souhaitant rejoindre l’A10 et circulant en direction de Paris devront quitter l’autoroute A28 à Neuillé-Pont-Pierre (n°27), suivre la RD766, la RN10 et emprunter l’entrée Château-Renault (n°18) sur l’A10
- Les usagers en provenance du Mans souhaitant rejoindre l’A10 et circulant en direction de Tours / Bordeaux devront quitter l’autoroute A28 à Neuillé-Pont-Pierre (n°27), suivre la RD766, la RD938 et emprunter l’entrée Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20) sur l’A10
- Les usagers en provenance de Tours / Bordeaux souhaitant rejoindre Le Mans via l’autoroute A28 devront quitter l’autoroute A10 à Vouvray /Sainte-Radegonde (n°20) et suivre la RD910, la M801, la RD959, la RD938 et la RD766 et emprunter l’entrée Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28
- Les usagers en provenance de Paris souhaitant rejoindre le Mans devront quitter l’autoroute A10 à Château-Renault
Les nuits du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre et les nuits du lundi 6 au mardi 7 octobre 2025, de 20h à 7h le lendemain, fermeture partielle de l’échangeur de Tours nord (n°19) sur l’A10 dans le sens Paris vers Tours /Bordeaux :
- Les usagers venant de Paris et souhaitant quitter l’autoroute A10 à Tours nord (n°19) devront emprunter la sortie Sainte-Radegonde-Vouvray (n°20) et suivre la M801 puis la RD910 pour rejoindre le secteur de Tours nord.
- Les usagers souhaitant emprunter l’A10 à Tours nord (n°19) en direction de Bordeaux pourront le faire depuis l’entrée Sainte-Radegonde /Vouvray (n°20) via la RD910 et la M801.
Informez-vous avant de prendre la route
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur les autoroutes A10 et A28. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.a10-amenagement.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic ; @A28Trafic