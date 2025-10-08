A10 - Travaux d’entretien de la chaussée entre la bifurcation A10 / A71 et Orléans nord (n°14)

Ces travaux sont réalisés jour, nuit et hors week-end sous basculement de circulation et sous fermeture de bretelles de l’échangeur d’Orléans nord (n°14) comme suit :

Du mardi 7 octobre 14h au vendredi 10 octobre 2025 7h et du lundi 13 octobre 20h au jeudi 16 octobre 2025 7h , sous basculement de la circulation entre la bifurcation A10/A71 et l’échangeur d’Orléans nord (n°14)

La nuit du jeudi 16 octobre 2025 de 20h à 7h le lendemain : Les conducteurs en provenance de Paris ou de l’A19 pourront rejoindre le secteur d’Orléans nord en empruntant la sortie Saran-Gidy (n°13.1) puis la rue du Champ Rouge et la route d’Ormes Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A10 à Orléans nord (n°14) en direction de Tours ou de Bourges pourront le faire en empruntant l’autoroute A10 en direction de Paris jusqu’à l’échangeur Saran-Gidy (n°13.1), en effectuant un demi-tour au giratoire et en empruntant l’entrée Saran-Gidy (n°13.1).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :