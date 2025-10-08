Travaux
A10 - Travaux d’entretien de la chaussée entre la bifurcation A10 / A71 et Orléans nord (n°14)
Du mardi 7 au vendredi 17 octobre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée au niveau des ouvrages d’art sur l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A71 et l’échangeur d’Orléans nord (n°14) ainsi que dans deux bretelles de ce même échangeur. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Dans ce cadre, une fermeture partielle de nuit de l’échangeur d’Orléans nord (n°14) est à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent ces travaux ?
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A10. Les opérations menées du 7 au 17 octobre 2025 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Ces travaux se dérouleront en trois étapes :
- Rabotage de la couche de roulement
- Fabrication et application d’une nouvelle couche de roulement
- Réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vos conditions de circulation
Ces travaux sont réalisés jour, nuit et hors week-end sous basculement de circulation et sous fermeture de bretelles de l’échangeur d’Orléans nord (n°14) comme suit :
Du mardi 7 octobre 14h au vendredi 10 octobre 2025 7h et du lundi 13 octobre 20h au jeudi 16 octobre 2025 7h, sous basculement de la circulation entre la bifurcation A10/A71 et l’échangeur d’Orléans nord (n°14)
- La nuit du jeudi 16 octobre 2025 de 20h à 7h le lendemain :
- Les conducteurs en provenance de Paris ou de l’A19 pourront rejoindre le secteur d’Orléans nord en empruntant la sortie Saran-Gidy (n°13.1) puis la rue du Champ Rouge et la route d’Ormes
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A10 à Orléans nord (n°14) en direction de Tours ou de Bourges pourront le faire en empruntant l’autoroute A10 en direction de Paris jusqu’à l’échangeur Saran-Gidy (n°13.1), en effectuant un demi-tour au giratoire et en empruntant l’entrée Saran-Gidy (n°13.1).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet dédié : www.A10-amenagement.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic ; @A71Trafic