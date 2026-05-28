​​A10 : travaux d’entretien de la chaussée au niveau de l’échangeur de Janville​

Ces travaux impliquent la fermeture partielle de l’échangeur de Janville (n°12) au cours de la nuit du mardi 2 juin 2026, entre 20h et 7h le lendemain. La sortie Janville pour les conducteurs en provenance d’Orléans sera en effet fermée.

Pour rejoindre le secteur de Janville, ils devront emprunter la sortie Artenay (n°13) puis la RD620 et la RD954.