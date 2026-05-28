Travaux
A10 : travaux d’entretien de la chaussée au niveau de l’échangeur de Janville
La nuit du mardi 2 juin 2026, de 20h à 7h le lendemain, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A10, au niveau de l’échangeur de Janville (n°12). Il s’agit à travers cette opération de renforcer l’adhérence de la chaussée pour maintenir l’infrastructure en bon état et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Dans ce cadre, une fermeture partielle de l’échangeur de Janville (n°12) est à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent les travaux ?
Ils consistent en une opération de grenaillage de la couche de roulement afin de renforcer l’adhérence de la chaussée.
Ces travaux impliquent la fermeture partielle de l’échangeur de Janville (n°12) au cours de la nuit du mardi 2 juin 2026, entre 20h et 7h le lendemain. La sortie Janville pour les conducteurs en provenance d’Orléans sera en effet fermée.
Pour rejoindre le secteur de Janville, ils devront emprunter la sortie Artenay (n°13) puis la RD620 et la RD954.
A noter : en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du mercredi 3 juin 2026, selon les mêmes conditions