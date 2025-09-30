Travaux
A10 - travaux d’entretien de la chaussée au niveau de l’échangeur d’Allainville
Du lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A10 au niveau de l’échangeur d’Allainville (n°11). Ces travaux visent à renforcer le confort de conduite et la sécurité des usagers de l’autoroute. Ils s’inscrivent dans un programme d’entretien courant pour maintenir un niveau de qualité adapté au trafic de l’autoroute A10. Cette opération aura lieu de nuit et impliquera la fermeture totale de l’échangeur d’Allainville (n°11). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Quelles seront vos conditions de circulation ?
Ces travaux sont réalisés de nuit sous fermeture totale de l’échangeur d’Allainville (n°11) sur l’A10.
Les nuits du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre 2025 et les nuits du lundi 6 au jeudi 9 octobre 2025, de 20h à 7h le lendemain :
- les conducteurs en provenance de Paris pourront rejoindre le secteur d’Allainville en empruntant, à partir de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, l’A11 en direction du Mans, en sortant à Ablis (n°1) puis en suivant la RN10 et la RN191
- les conducteurs en provenance de Tours / Orléans pourront rejoindre le secteur d’Allainville en empruntant la sortie Artenay (n°13) et en poursuivant sur la RD927, la RD2020, la RD838, la RD191 et la RD291
- les conducteurs en direction de Paris devront rejoindre l’autoroute A11 à Ablis (n°1) via la RN191 et la RN10
- les conducteurs en direction de Tours / Orléans devront rejoindre l’entrée Allaines / Janville (n°12) via la RD291, la RD191, la RD838, la RD2020, et la RD927. A noter : le parking de covoiturage d’Allainville (n°11) sera fermé les nuits du lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre 2025, de 20h à 7h, hors week-end.
Renseignez-vous avant de prendre la route
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’ autoroute A10. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.a10-amenagement.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic