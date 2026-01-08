Travaux
A10 – Travaux d’entretien de deux ouvrages d’art situés au niveau de Châtellerault et de Jaunay-Clan
Du lundi 12 janvier au vendredi 27 février 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux de création de plateformes d’inspection de deux ouvrages enjambant l’A10. Le premier, situé sur la commune de Châtellerault, supporte le trafic de la voie communale 7, rue Pierre Tavernier. Le second, situé sur la commune de Jaunay-Clan, supporte le trafic de la route départementale 15, rue des Terres Rouges. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des restrictions de circulation seront alors mises en place selon les éléments ci-dessous.
En quoi consistent ces travaux ?
Afin de faciliter et sécuriser l’accès à l’ouvrage par VINCI Autoroutes, il est nécessaire de libérer de la hauteur entre le tablier de l’ouvrage et les perrés. Pour cela, l’arase supérieure des perrés est reconstruite 1,40 m plus bas. Un passage sécurisé, avec un escalier, pour les visites et les opérations de maintenance, est mis en place.
Les étapes de l’opération
Les étapes de création d’accès aux ouvrages sont les suivantes :
- terrassement des terres
- réalisation d’un méplat supérieur en béton armé
- réalisation des accès (escaliers et portillons d’accès depuis le haut)
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux la circulation s’effectuera sous circulation alternée au niveau des deux ouvrages franchissant l’A10, selon le calendrier suivant :
- Du lundi 12 janvier au vendredi 27 février 2026, sur la voie communale 7, rue Pierre Tavernier, commune de Châtellerault
- Du 26 janvier au 27 février 2026, sur la route départementale 15, rue des Terres Rouges, commune de Jaunay-Clan.
Cette circulation alternée sera maintenue les week-ends. Sur l’autoroute A10, des neutralisations de la voie de droite et de la bande d’arrêt d’urgence seront mises en place pendant toute la durée des travaux.
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’ autoroute A10. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic