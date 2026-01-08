A10 – Travaux d’entretien de deux ouvrages d’art situés au niveau de Châtellerault et de Jaunay-Clan

Pendant toute la durée des travaux la circulation s’effectuera sous circulation alternée au niveau des deux ouvrages franchissant l’A10, selon le calendrier suivant :

Du lundi 12 janvier au vendredi 27 février 2026 , sur la voie communale 7, rue Pierre Tavernier, commune de Châtellerault

, sur la voie communale 7, rue Pierre Tavernier, commune de Châtellerault Du 26 janvier au 27 février 2026, sur la route départementale 15, rue des Terres Rouges, commune de Jaunay-Clan.

Cette circulation alternée sera maintenue les week-ends. Sur l’autoroute A10, des neutralisations de la voie de droite et de la bande d’arrêt d’urgence seront mises en place pendant toute la durée des travaux.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’ autoroute A10. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :