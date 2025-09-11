A10 – Travaux d’entretien de deux ouvrages d’art Sainte-Maure de Touraine

Ces travaux seront réalisés jour, nuit et week-end, du lundi 15 septembre au jeudi 16 octobre 2025. Suivant les phases de chantier, ils s’effectueront sous dévoiement de la circulation avec réduction de la largeur des voies et abaissement de la vitesse à 90km/h nécessitant une fermeture partielle de nuit de l’échangeur de Sainte-Maure de Touraine (n°25) dans le sens Paris vers Poitiers le temps de la mise en place ou du retrait du dévoiement, ou sous basculement de la circulation.

Les nuits du lundi 15 et du mardi 30 septembre 2025, de 20h à 7h le lendemain, dans le sens Paris vers Poitiers, la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur de Sainte- Maure de Touraine (n°25) et l’entrée sera interdite à ce même échangeur en direction de Poitiers. En conséquence, les conducteurs en provenance de Paris circulant sur l’autoroute A10 ou souhaitant emprunter l’autoroute à Sainte-Maure de Touraine (n°25) devront rejoindre l’entrée Châtellerault nord (n°26) via la RD760, la RD910 et la RD161.

A noter : l’aire de services de Châtellerault-Antran ne sera pas accessible la nuit, du 15 et du 30 septembre 2025, de 20h à 7h le lendemain.