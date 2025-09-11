Travaux
A10 – Travaux d’entretien de deux ouvrages d’art Sainte-Maure de Touraine
Du lundi 15 septembre au vendredi 16 octobre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux d’étanchéité et portant sur le remplacement de joints de chaussée concernant deux ouvrages supportant l’autoroute A10, entre les échangeurs de Sainte-Maure de Touraine (n°25) et de Châtellerault nord (n°26). Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des itinéraires de déviation seront mis en place.
En quoi consistent les travaux ?
L’opération vise à renouveler l’étanchéité du tablier de l’ouvrage pour éviter les infiltrations d’eau, et à remplacer les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages ainsi que garantir le confort et la sécurité des usagers.
Les travaux se déroulent en six étapes et consistent à :
- Raboter les enrobés existants
- Retirer l’étanchéité existante
- Préparer la dalle béton pour recevoir la nouvelle étanchéité
- Mettre en place la nouvelle étanchéité (asphalte ou feuilles préfabriquées)
- Remplacer les enrobés
- Remplacer les joints de chaussée.
Vos conditions de circulation
Ces travaux seront réalisés jour, nuit et week-end, du lundi 15 septembre au jeudi 16 octobre 2025. Suivant les phases de chantier, ils s’effectueront sous dévoiement de la circulation avec réduction de la largeur des voies et abaissement de la vitesse à 90km/h nécessitant une fermeture partielle de nuit de l’échangeur de Sainte-Maure de Touraine (n°25) dans le sens Paris vers Poitiers le temps de la mise en place ou du retrait du dévoiement, ou sous basculement de la circulation.
Les nuits du lundi 15 et du mardi 30 septembre 2025, de 20h à 7h le lendemain, dans le sens Paris vers Poitiers, la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur de Sainte- Maure de Touraine (n°25) et l’entrée sera interdite à ce même échangeur en direction de Poitiers. En conséquence, les conducteurs en provenance de Paris circulant sur l’autoroute A10 ou souhaitant emprunter l’autoroute à Sainte-Maure de Touraine (n°25) devront rejoindre l’entrée Châtellerault nord (n°26) via la RD760, la RD910 et la RD161.
A noter : l’aire de services de Châtellerault-Antran ne sera pas accessible la nuit, du 15 et du 30 septembre 2025, de 20h à 7h le lendemain.
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’ autoroute A10. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
