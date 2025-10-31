A10 – Travaux de fauchage au nord de Bordeaux

Des travaux de fauchage seront réalisés sur l’A10, au nord de Bordeaux, entre les échangeurs de Libourne- Saint-Antoine (n°39a) et de Lormont (n°45). Ces opérations auront lieu durant les 3 nuits suivantes :

Pour la nuit du lundi 3 novembre 2025, entre 21h et 5h le lendemain :

En direction de Paris, les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs d’Ambès (n°41) et d’Ambarès (n°42) seront fermées.

Pour la nuit du mardi 4 novembre 2025, entre 21h et 5h le lendemain :

En direction de Bordeaux, les bretelles d’entrée des échangeurs de Saint-André-de-Cubzac (n°40b) et de Blaye (n°40a) seront fermées.

En direction de Paris, les bretelles de sortie des échangeurs de Saint-André-de-Cubzac (n°40b) et de Blaye (n°40a) seront fermées.

Pour la nuit du mercredi 5 novembre 2025, entre 21h et 5h le lendemain :

En direction de Bordeaux, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Libourne-Saint- Antoine (n°39a) seront fermées.

En direction de Paris, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Libourne-Saint-Antoine (n°39a) seront fermées.

En direction de Paris, la bretelle de sortie de l’échangeur A10/RN10 (n°39b) sera fermée.

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :