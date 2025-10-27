A10 – Travaux de fauchage au nord de Bordeaux du 27 au 30 octobre

Des travaux de fauchage seront réalisés sur l’A10, au nord de Bordeaux, entre les échangeurs de Libourne- Saint-Antoine (n°39a) et de Lormont (n°45). Ces opérations auront lieu durant les 4 nuits suivantes :

Pour la nuit du lundi 27 octobre 2025, entre 21h et 5h le lendemain, en direction de Bordeaux :

Les bretelles d’entrée des échangeurs de Blaye (n°40a) et de Saint-André-de-Cubzac (n°40b) seront fermées.

Pour la nuit du mardi 28 octobre 2025, entre 21h et 5h le lendemain, en direction de Bordeaux :

Les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs d’Ambès (n°41) et d’Ambarès (n°42) seront fermées.

Pour la nuit du mercredi 29 octobre 2025, entre 21h et 5h le lendemain, en direction de Bordeaux :

Les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Sainte-Eulalie (n°43) seront fermées.

Les bretelles de sortie des échangeurs de Carbon-Blanc (n°44) et de Lormont (n°45) seront fermées.

Pour la nuit du jeudi 30 octobre 2025, entre 21h et 5h le lendemain, en direction de Paris :

Les bretelles d’entrée de l’échangeur de Lormont (n°45) seront fermées.

Les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Sainte-Eulalie (n°43) seront fermées.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :