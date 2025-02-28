Travaux
A10 - Travaux d’auscultation de la chaussée au niveau de l’échangeur de Poitiers sud (n°30)
Publié le 28 février 2025
Le mardi 4 mars 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux d’auscultation de la chaussée dans la bretelle d’accès à l’échangeur de Poitiers sud (n°30) en provenance de Poitiers. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs pendant cette intervention.
En quoi consistent les travaux ?
L’auscultation des chaussées est menée afin d’établir un diagnostic d’état structurel des différentes couches qui composent la chaussée.
Conditions de circulation
Ces travaux sont réalisés le mardi 4 mars 2025, de 10h à 16h, et impliquent la restriction de circulation suivante :
- en provenance de Poitiers, la bretelle d’accès à l’échangeur de Poitiers sud (n°30) sera fermée. Une déviation sera mise en place, via la N10 et la D611, avec ½ tour au rond-point « Bois de la Marche » pour rejoindre l’autoroute A10 à l’échangeur de Poitiers sud (n°30).